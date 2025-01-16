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Yaşar Güler ve Moğolistan Savunma Bakanı Sandag İkili Görüşme Gerçekleştirdi

Yaşar Güler ve Moğolistan Savunma Bakanı Sandag İkili Görüşme Gerçekleştirdi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Byambatsogt Sandag ile Ankara'da bir araya gelerek ikili savunma ve güvenlik konularını görüştü.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Byambatsogt Sandag ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un ülkemizi ziyareti dolayısıyla Ankara'ya gelen Moğolistan Savunma Bakanı Byambatsogt Sandag ile bir araya geldi. Her iki Bakan Milli Savunma Bakanlığında, ikili savunma ve güvenlik konularında görüşme gerçekleştirdi" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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