Yaşar Güler ve Lloyd James Austin Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konularını görüştü.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ile Suriye başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
Kaynak: ANKA / Güncel