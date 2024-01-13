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Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesindeki Terör Saldırısının Ardından Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a Gitti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırısının ardından şehit verilmesi üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile birlikte Şırnak'a gitti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırısının ardından şehit verilmesi üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırısı ardından şehit verilmesi üzerine Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Yaşar Güler Şırnak Savunma Terör Güncel Haberler

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