Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesindeki Terör Saldırısının Ardından Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a Gitti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırısının ardından şehit verilmesi üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile birlikte Şırnak'a gitti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırısının ardından şehit verilmesi üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırısı ardından şehit verilmesi üzerine Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti.