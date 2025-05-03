Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısını Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov'u kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TEKNOFEST dolayısıyla Lefkoşa'ya gelen kardeş Azerbaycan'ın Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov'u kabul etti." ifadeleri kullanıldı.