Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısını Kabul Etti

Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısını Kabul Etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TEKNOFEST etkinliği dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov'u kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov'u kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TEKNOFEST dolayısıyla Lefkoşa'ya gelen kardeş Azerbaycan'ın Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov'u kabul etti." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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