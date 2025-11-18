Yaşamını Yitiren Genç için Cenaze Töreni

CENAZE NAMAZINI BABASI KILDIRDI

Adana'da bisikletiyle yaya geçidinden geçerken Eren K.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Muhammet Miraç Çam için Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Muhammet Miraç'ın babası Ümit Çam, oğlunun tabutunu okşayarak gözyaşı döktü. Oğlunun cenaze namazını kendisi kıldıran Çam, "Güzel oğlum, aslanım Muhammet Miraç'ın özellikle arkadaşlarından hakkına girdiği varsa, kalbini kırdığı varsa hakkını helal etsin" dedi.

'ONU HİÇ UNUTMAYIN'

Cenaze namazı sırasında anne Gülşah Çam ise yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Oğlunun arkadaşlarına sarılarak gözyaşı döken Çam, "Ben şimdi ne yapacağım? Onu hiç unutmayın" diye konuştu. Namazın ardından Muhammet Miraç Çam'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Öte yandan sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan sürücü Eren K., tutuklandı.