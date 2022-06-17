Yaşamaz denilen beşiz kardeşler 5'inci sınıfa geçti Yaşamaz denilen beşiz kardeşler 5'inci sınıfa geçti Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan Özlem ve İbrahim Bulut çiftinin prematüre beşiz çocukları Yunus Kerem, Zeynep Muteber, Davut Ege, Ömer Faruk ve Muhammed Emin kardeşler 5'inci sınıfa geçti. Yaşamaz denilen beşiz kardeşler 5'inci sınıfa geçti YOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan Özlem ve İbrahim Bulut çiftinin prematüre beşiz çocukları Yunus Kerem, Zeynep Muteber, Davut Ege, Ömer Faruk ve Muhammed Emin kardeşler 5'inci sınıfa geçti. Akdağmadeni 75. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda aynı sınıfta okuyan beşiz kardeşler, karne almanın mutluluğunu yaşadı. Başarılı bir ilkokul dönemini geride bırakan beşiz kardeşler, evlerine teşekkür belgesiyle döndü. Ortaokula geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen beşiz kardeşlerden Zeynep Muteber, "İlkokulu bitirdik ortaokula geçtik. Karnemizi aldık. Yaz tatilinde kitap okuyacağız oyun oynayıp eğleneceğiz. Ortaokula geçtiğimiz için çok mutluyum." dedi. Karneleri ve teşekkür belgelerini sınıf öğretmenleri Mesut Şafak'ın elinden alan Yozgatlı beşiz kardeşler, sınıf arkadaşlarıyla da vedalaştı. İhlas Haber Ajansı / Muammer Yıldız - Güncel Akdağmadeni Yozgat Ege Güncel Haberler

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