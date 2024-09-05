Yaşam Hakkı Savunucuları Anayasa Mahkemesi Önünde Nöbete Başladı

(ANKARA) - Yaşam hakkı savunucuları, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle açılan davada ilk incelemenin yapılacağı Anayasa Mahkemesi önünde yaşam nöbetine başladı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), bugün Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle açılan davada ilk incelemeyi yapacak. Yaşam hakkı savunucuları AYM önünde yaşam nöbetine başladı.

AYM önünde başlayan yaşam nöbetinde konuşan Mehmet Işılar, yasadan güç alanların kedilere ve köpeklere yönelik saldırılarına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Sadece sokak hayvanları olarak görülse de ülkemiz için büyük bir gün olduğunu düşünüyorum. Bu uygulanamaz yasaya karşı çıkacak bir kararın umarım bütün alanlara yayılarak, bütün kesimlere yayılarak ilerlemesini takip ediyor olacağız. Bu yasa toplumu birbirine düşürecek bir hale getirdi. İnsanlar sokakta birbirlerine karşı çok sinirliler. Hayvan düşmanları ve hayvan severler diye iki farklı bir kesim yaratıldı. Hepimizin yaşama karşı bir saygı duyuyoruz ve yaşam hakkını savunmak için buradayız. Bu yasadan güç alan insanların sokaklarda ne yaptığını, kedileri sopalarla öldürdüğünü, zehirlediğini, yavru köpekleri dirgenlerle öldürdüğünü hepimiz biliyoruz. Bu olayların artmaması için, barınaklardan katliam haberleri almamamız için bu yasanın yürürlüğünün durdurulması lazım."

Anayasa Mahkemesi üyelerine seslenen Neylan Solmaz, "Bu bir katliam yasasıdır, meşru değildir derhal bu yasanın yürütmesini durdurun diyoruz" diyerek şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi üyelerine şunu söylüyoruz bu sadece hayvan katletme yasası gibi görünüyor ama bu aynı zamanda insana da çevreye de yönelik birbirinin parçası olan bir şeye yönelik bir karar vereceksiniz. Derhal yürütmeyi durdurma kararı talep ediyoruz çünkü hem toplumu ikiye ayıran bir yasaya dönüştü bu. Hayvanseverleri, yaşam hakkı savunucularını ve hayvan katillerini karşı karşıya getirdi. Maalesef yasa geçer geçmez de yurdun dört bir yanından hayvan cinayetlerinin haberlerini alıyoruz. Kaynak olarak bu yasa gösteriliyor. Bu bir katliam yasasıdır, katliamın da yasasının olmayacağını 105 gündür haykırıyoruz. Anayasa Mahkemesi üyelerine de aynı çağrıyı yapıyoruz bu bir katliam yasasıdır, meşru değildir derhal bu yasanın yürütmesini durdurun diyoruz."

Yaşam nöbetinde AYM üyelerine seslenen oyuncu Güliz Gündüz, yasanın bir an önce geri çekilmesi gerektiğini talep etti. Gündüz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Buna Hayvanları Koruma Kanunu adı altında hayvanları katliam kanunu demek gerekiyor. Çünkü bu yasa konuşulmaya başlandığından beri hayvan cinayetleri inanılmaz derecede arttı. Sürekli öldürülmüş hayvanların haberini alıyoruz. Bu geri çekilmek zorunda, bununla ne bu toplum yaşayabilir ne biz yaşayabiliriz ne de hayvanlar yaşayabilir. Biz bu ölümlerle yaşayamayız, zaten hayvanların yarısı öldürüldü kalanları en azından sağlam tutabilmemiz için bu yasanın geri çekilmesi gerekiyor. Lütfen geri çeksinler. Bu olabilecek bir yasa değil katliamdan yasa olmaz. Bilimsel ve etik olanı söyledik kısırlaştırma ve yerinde yaşatma ile çözülecekti. Bunun partisi yok o yüzden bu yasa derhal geri çekilmeli. 5199'un 6. maddesi korunmalı bizler dağ başlarına attıkları hayvanları kısırlaştırmaya devam etmeliyiz. Lütfen bu yasa derhal iptal edilsin."