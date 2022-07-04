"Yasal prosedürlere uymayan" İran'a ait uçağın Erbil'e inişi engellendi - Haberler

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"Yasal prosedürlere uymayan" İran'a ait uçağın Erbil'e inişi engellendi

AA - Bekir Aydoğan - Güncel
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'Yasal prosedürlere uymayan' İran'a ait uçağın Erbil'e inişi engellendi

Irak'ın Erbil kentindeki Erbil Uluslararası Havalimanı, "yasal prosedürlerin yerine getirilmemesi" nedeniyle İranlı bir hava yolu şirketine ait uçağın inişine izin vermedi.

Irak'ın Erbil kentindeki Erbil Uluslararası Havalimanı, "yasal prosedürlerin yerine getirilmemesi" nedeniyle İranlı bir hava yolu şirketine ait uçağın inişine izin vermedi.

Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, Erbil merkezli K24 TV kanalına (Kurdistan24) konuya ilişkin açıklamada bulundu.

İranlı bir hava yolu şirketine ait uçağın bugün Urumiye'den Erbil'e ilk uçuşunun yapılmasının planlandığını aktaran Hoşyar ancak yasal prosedürlerin yerine getirilmemesi sebebiyle iniş izni verilmediğini kaydetti.

Hoşyar, söz konusu hava yollarından daha önce yasal prosedürlere ilişkin bilgi istendiğini ve taleplerinin reddedildiğini sözlerine ekledi.

AA / Bekir Aydoğan - Güncel

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