Yasaklı Saka Kuşu Besleyen Yabancı Uyruklu Kişiye 151 Bin Lira Ceza

ADANA'da evinde üretimi ve ticareti yasak olan 21 saka kuşu besleyen yabancı uyruklu Ahmet B.'ye 151 bin 200 lira idari para cezası kesildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde üretimi ve ticareti yasak olan saka kuşu beslendiği ihbarı sonrası harekete geçti. Polis ekipleri, adreste 21 saka kuşu ele geçirdi. Ekipler, kuşları besleyen yabancı uyruklu ev sahibi Ahmet B.'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 151 bin 200 lira cezai işlem uyguladı. İncelemenin ardından saka kuşları doğaya salındı.