Yasaklı Saka Kuşu Besleyen Yabancı Uyruklu Kişiye 151 Bin Lira Ceza
Adana'da evinde yasak olan 21 saka kuşu besleyen Ahmet B.'ye, emniyet tarafından 151 bin 200 lira idari ceza uygulandı. Saka kuşları doğaya salındı.

ADANA'da evinde üretimi ve ticareti yasak olan 21 saka kuşu besleyen yabancı uyruklu Ahmet B.'ye 151 bin 200 lira idari para cezası kesildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde üretimi ve ticareti yasak olan saka kuşu beslendiği ihbarı sonrası harekete geçti. Polis ekipleri, adreste 21 saka kuşu ele geçirdi. Ekipler, kuşları besleyen yabancı uyruklu ev sahibi Ahmet B.'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 151 bin 200 lira cezai işlem uyguladı. İncelemenin ardından saka kuşları doğaya salındı.

