Yasaklı ırk köpek besleyen ve kayıt altına almayan sahibine 15 bin lira ceza - Haberler

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Yasaklı ırk köpek besleyen ve kayıt altına almayan sahibine 15 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Güncel
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Yasaklı ırk köpek besleyen ve kayıt altına almayan sahibine 15 bin lira ceza

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kullanılmayan metruk bir evin bahçesinde yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek besleyen ve yasal süre içerisinde bunu kayıt altına almadığı belirlenen sahibine 15 bin lira para cezası kesildi.

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kullanılmayan metruk bir evin bahçesinde yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek besleyen ve yasal süre içerisinde bunu kayıt altına almadığı belirlenen sahibine 15 bin lira para cezası kesildi. Köpek ise sahibinden alınarak hayvan barınağına götürüldü.

Karşıyaka Mahallesi'nde kullanılmayan bir metruk bir evin bahçesinde yasaklı ırk köpek gören vatandaşlar, polise haber verdi. Eve gelen polis ekipleri köpeğin sahibini gözaltına aldı. Yapılan incelemede yasak ırklı olan pitbull cinsi köpeğin kimlik belgelerinin olmadığı belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından, belirlenen süre kapsamında hayvanı kimliklendirilerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'nde (PETVET) kayıt altına aldırmayan sahibine 15 bin lira para cezası uygulandı. Köpek ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

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