Yasaklı Bölgeye Motosikletle Giriş Yapan Sürücüye Ceza

Yasaklı Bölgeye Motosikletle Giriş Yapan Sürücüye Ceza
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Avcılar Sahili'ne motosikletle giren alkollü sürücü, güvenlik görevlileriyle tartıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüye para cezası kesti.

AVCILAR Sahili'ne yasak olmasına rağmen motosikletle giren sürücü güvenlik görevlileriyle uzun süre tartıştı. Sürücünün arkadaşının da dahil olduğu tartışma cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri alkollü olduğunu tespit ettikleri sürücüye para cezası kesti.

Olay, 17 Haziran tarihinde gece yarısına doğru Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Motorlu araç girişinin yasak olduğu, yayalara tahsisli alanda bulunan motosiklet sürücüsüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Görevliler, alkollü olduğunu savundukları motosiklet sürücüsü tartıştığı sırada arkadaşı da tartışmaya dahil oldu. Motosiklet sürücüsü aracın sahile girişinin yasak olmadığını savunurken, yanındaki arkadaşı le sahilden çıkıp gitmek istedi. Buna karşı çıkan güvenlik görevlileri, sürücünün alkollü olduğunu belirterek, çağırdıkları polis ekibi gelinceye kadar motosikletin çıkmasına izin vermedi. Motosiklet sürücüsünün arkadaşı güvenlik görevlilerine sinirlenerek "Bu motosiklet çalıntı mı" diye bağırdı. Güvenlik görevlileri sürücüye motosikletten inmesi gerektiğini söylese de, sürücü "İnmiyorum" diyerek tepki gösterdi. İki arkadaştan biri tartışma sırasında yaşananları cep telefonuyla kayda aldı. Görevlilerin de cep telefonuyla kaydettiği tartışmanın ardından olay yerine polis ekipleri çağırıldı. Polis motosiklet sürücüsünün alkollü olduğunu tespit ederken sürücüye 'Yaya yolunda' motosiklet kullanmak suçundan 11 bin 434 lira para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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