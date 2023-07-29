Samsun'un Atakum ilçesinde daha önce 3 çocuğun boğularak hayatını kaybettiği ve denize girmenin yasak olduğu yerde denize giren 2 çocuk, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Yasaklı bölgede denize giren 2 çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesinde daha önce 3 çocuğun boğularak hayatını kaybettiği ve denize girmenin yasak olduğu yerde denize giren 2 çocuk, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde Golf Kulübü yakınlarında meydana geldi. Söz konusu alan yakın zamanda 3 çocuğun boğularak hayatının kaybetmesinin ardından Samsun Valiliği tarafından 'Denize girilmesi yasaklı alan' olarak ilan edilmişti. Ailecek serinlemek için denize giden bir aileden 2 çocuk, yasaklı bölgede denize girince boğulma tehlikesi geçirdi.

Boğulma tehlikesi geçiren çocukları yakınları ve cankurtaranlar müdahale ederek son anda kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından muayeneleri yapılan çocuklar hayati tehlikeleri olmadığı anlaşılınca aileye teslim edildi. Polisin uyardığı aileler olayın ardından yasaklı bölgeden uzaklaştırılarak, cankurtaranların hizmet verdiği güvenli alanlara yönlendirildi. Boğulma tehlikesi yaşayan aile ise yaşadıkları şokun da etkisi ile sahilden ayrılarak evlerine gitti.

Görgü tanıkları ise yaşadıkları olayı, "Burası yasaklı bir bölge. Daha önce 3 çocuğun burada boğulduğunu biliyoruz. İleride cankurtaranlı güvenli alanlar var. Oralarda denize girilmesi bizce de daha güvenli. Biz de çocuklarımızla denize geldik ama güvenli de olsa asla çocuklarımızı yalnız bırakmıyoruz" ifadelerini kullandılar.