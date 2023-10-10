Düzce'de Trafik Komisyonunca ağır taşıtların girmesine yasaklanan yola giren araçlara cezai işlem uygulandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ağır taşıtların girmesi yasak olan Servet Bucurgat Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada 22 araç sürücüsüne 17 bin 198 lira idari para cezası uygulandı.

- Yasaklanan yola giren ağır taşıtlara ceza

DÜZCE - Düzce'de Trafik Komisyonunca ağır taşıtların girmesine yasaklanan yola giren araçlara cezai işlem uygulandı.

Düzce Trafik Komisyonu tarafından kentin bazı cadde ve sokaklarına ağır taşıtların girmesi yasaklandı. Yasağın ardından ise uyarı levhaları cadde ve sokaklara takıldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ağır taşıtların girmesi yasak olan Servet Bucurgat Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada 22 araç sürücüsüne 17 bin 198 lira idari para cezası uygulandı.