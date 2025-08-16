Yasak Olmasına Rağmen Denize Açılan 3 Kişi Boğulmaktan Kurtarıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yasak olmasına rağmen botla denize açılan 3 kişi, dalgaların neden olduğu alabora sonucu boğulmaktan son anda kurtarıldı. Cankurtaranların müdahalesi ile kıyıya çıkarılan 3 kişiden biri hastaneye kaldırıldı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde yasak olmasına rağmen botla denize açılan 3 kişi, son anda boğulmaktan kurtarıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Yalı mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yasak olmasına rağmen 3 kişi, şişme botla dalgalı denizde açıldı. Dalgalarla nedeniyle bot alabora olurken, sahilde bulunan cankurtaranlar denize düşen 3 kişinin yardımına koştu. Boğulmaktan son anda kurtarılan 3 kişi, kıyıya çıkartıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından 3 kişinin sağlık kontrolleri yapıldı. Göğüs kemiğinde kırık olduğu değerlendirilen C.Y. Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

HABER-KAMERA: Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
