Yasak Olmasına Rağmen Denize Açılan 3 Kişi Boğulmaktan Kurtarıldı

Yasak Olmasına Rağmen Denize Açılan 3 Kişi Boğulmaktan Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yasak olmasına rağmen dalgalı denizde açılan şişme bot, alabora oldu. Can kurtaranların müdahalesiyle boğulmaktan kurtarılan 3 kişiden biri hastaneye kaldırıldı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde yasak olmasına rağmen botla denize açılan 3 kişi, son anda boğulmaktan kurtarıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Yalı mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yasak olmasına rağmen 3 kişi, şişme botla dalgalı denizde açıldı. Dalgalarla nedeniyle bot alabora olurken, sahilde bulunan cankurtaranlar denize düşen 3 kişinin yardımına koştu. Boğulmaktan son anda kurtarılan 3 kişi, kıyıya çıkartıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından 3 kişinin sağlık kontrolleri yapıldı. Göğüs kemiğinde kırık olduğu değerlendirilen C.Y. Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hükümetten memurların taban aylığına bin lira zam teklifi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İşte hükümetin yeni zam teklifi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu

Tarihi değiştirecek keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.