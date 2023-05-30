Yıldız, Julia ve Doğan'ın ilişkisini bitirmeye kararlıdır ve Doğan'a şartlarını söyler. Handan geri dönmüş ve Selim'i bitirmek için harekete geçmiştir. Hasan Ali'nin evinde yaşanan patlamanın üstünden altı ay geçmiştir. Patlama sonrasında Ender ve Yıldız yaralı kurtulurken, Hasan Ali vefat eder. Babasının ani ölümü yüzünden bunalıma giren Çağatay'ın Yıldız'la arası oldukça kötüdür. Yıldız sürekli sosyete ve moda dergilerine kapak olan Kumru'yu kendine rol model olarak benimser.

#YasakElma #EdaEce #YıldızArgun

Yasak Elma 175. Bölüm Fragmanı | Büyük Final!

Yıldız, Julia ve Doğan'ın ilişkisini bitirmeye kararlıdır ve Doğan'a şartlarını söyler. Doğan ne kadar uğraşsa da Yıldız'ı vazgeçiremeyeceğini anlayarak bir karar verir. Handan geri dönmüş ve Selim'i bitirmek için harekete geçmiştir. Ancak Selim'in kimsenin bilmediği bir müttefiki olacaktır.

Hasan Ali'nin evinde yaşanan patlamanın üstünden altı ay geçmiştir. Patlama sonrasında Ender ve Yıldız yaralı kurtulurken, Hasan Ali vefat eder. Yapılan soruşturmanın ardından bombalamayı Hasan Ali'nin hasımlarının yaptığı anlaşılır ve dava kapanır.

Babasının ani ölümü yüzünden bunalıma giren Çağatay'ın Yıldız'la arası oldukça kötüdür. Yıldız, kocasıyla arasını düzeltmek için elinden geleni yapar.

Bu sırada yan yalıya genç, güzel ve cemiyetin yeni gözdesi olan Kumru Yıldırım taşınmıştır. Kumru, Doğan Yıldırım adlı ünlü iş adamının tek kızıdır. Doğan kızını el bebek gül bebek büyütmüş ve bir hayli şımartmıştır. Yurt dışındaki eğitimini tamamlayan Kumru İstanbul'a döner dönmez, babasının sahibi olduğu yalıya yerleşir.

Kumru oldukça güzel, modern, pervasız ve özgüvenlidir. Babasının imkanları, kendi fiziki özellikleri, eğitimi ve alt yapısı sayesinde kimseye müdanası olmayan bir kadındır.

Yıldız sürekli sosyete ve moda dergilerine kapak olan Kumru'yu kendine rol model olarak benimser.

Zehra Amerika'ya yerleşmiştir. Ender ise patlama sonrası iyileştikten sonra Kaya'yla birlikte Londra'ya taşınır. Beraberlikleri bir süre çok mutlu ilerlese de, zamanla monotonlaşmaya başlar. Ender, Londra'da sıradan bir kadın olmaktan mutlu değildir. Uzun süren tartışmalar sonrası çift yollarını ayırmaya karar verir. Hasan Ali'nin ölümü sonrası Çağatay yaşadığı bunalımın da etkisiyle işlerle ilgilenmemiş ve şirket kötü duruma düşmüştür.

Ender Kaya'dan ayrılıp İstanbul'a geri dönerken en büyük motivasyonu şirketteki işine geri dönmek ve sallantıda olan holdingin durumunu toparlamaktır.

Ender İstanbul' daki hayatına hızlı bir dönüş yaparken, Yıldız da Çağatay'ı yeniden kazanma telaşındadır.

OYUNCULAR: Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yıldız, Murat Aygen, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz, Şebnem Dönmez, Vildan Vatansever, Bahtiyar Memili.

KÜNYE

YAPIM: MEDYAPIM

YAPIMCI: FATİH AKSOY

YÖNETMEN: ECE ERDEK KOÇOĞLU

ÖYKÜ & SENARYO: MELİS CİVELEK - ZEYNEP GÜR

UYGULAYICI YAPIMCI: ŞELALE BASKICI

#YasakElma #EdaEce #ŞevvalSam #YıldızArgun