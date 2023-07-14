Yasadışı silah imal edenlere geçit yok

İZMİR - İzmir polisi, yasadışı silah imal ederek ticaretini yapan 2 şüpheliye operasyon düzenleyerek imalathane olarak kullanılan 2 işyerindeki silahlara el koydu.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Konak ve Bornova ilçelerinde silah, mühimmat ve tehlikeli madde kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde operasyon düzenledi. Yasadışı silah imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli ve bu şüphelilerin atölye olarak kullandığı belirlenen 2 işyerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 adet tabanca, 3 adet tüfek, 1 adet el yapımı boru tipi tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 31 adet şarjör, 155 adet fişek, çok sayıda silah parçası ve silah imalatında kullanılan ekipman ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.