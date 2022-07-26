Yasadışı organ ticareti iddiasıyla yargılanan 4 sanık ilk duruşmada tahliye oldu

ESENYURT'ta yasadışı organ ticareti yaptıkları iddia edilen Rusya, Ürdün ve Suriye uyruklu 4 sanık ilk duruşmada tahliye edildi. Sanıklar, konsolosluklardan alınmış gibi gösterilen sahte akrabalık ve doğum belgeleriyle 25 organ nakli gerçekleştirdikleri iddiasıyla, 359 ila 368 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Büyükçekmece 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Hasan B., Mahmoud Z. ve Ali S. cezaevinden getirilirken, Ahmed M. SEBGİS ile duruşmaya bağlandı. Sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"KANUN VE NİZAM İÇİNDE ÇALIŞIYORUM"

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Demirören Haber Ajansı / Güncel