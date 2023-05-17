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Yasadışı kalkan balığı avlayan 3 kişiye 25 bin 163 lira ceza

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Yasadışı kalkan balığı avlayan 3 kişiye 25 bin 163 lira ceza Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yasadışı kalkan balığı avladığı tespit edilen 3 kişiye 25 bin 163 lira idari para cezası uygulandı.

Yasadışı kalkan balığı avlayan 3 kişiye 25 bin 163 lira ceza

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yasadışı kalkan balığı avladığı tespit edilen 3 kişiye 25 bin 163 lira idari para cezası uygulandı. Balıklara da el konuldu.

Karadeniz'in ekonomik değeri yüksek olan balıklarından Kalkan balığının yavrulama döneminin yaşanmasıyla birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

TCSG-86 Komutanlığı tarafından yasadışı kalkan balığı avcılığının önlenmesine yönelik Kozlu Balıkçı Barınağı'na sabah 05.00 sıralarında denetim gerçekleştirildi. Zonguldak Limanı'na kayıtlı bir tekne üzerinde yasadışı avlandığı tespit edilen 153 adet kalkan balığı ile 51 boy kalkan ağına el konuydu.

Su ürünleri kanunun maddesi gereğince 3 kişiye 25 bin 163 lira idari para cezası uygulandı. Yapılan operasyonda çok sayıda küçük boyda yavru kalkan balığının avlandığı tespit edilirken boy, dönem, yer ve ağ yasaklarına karşı uyulması istendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Güncel

Karadeniz Zonguldak Kozlu Güncel Haberler

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