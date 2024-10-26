Yasadışı Geçiş Girişimi: 5 Afgan ve 2 Organizatör Yakalandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmeye çalışan 5 Afgan göçmen ile onlara yardımcı olan 2 organizatör, emniyet ekiplerince yakalandı. Organizatörler tutuklandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmeye çalışan 5 Afgan ile 2 organizatör yakalandı.
Burdur ve Isparta'dan Kaş'a gelerek, buradan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmek istedikleri belirlenen Afgan uyruklu 5 düzensiz göçmen ve onlara organizatörlük yapan 2 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.
Karada kaçmaya çalışırken yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Organizatör 2 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.