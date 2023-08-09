İstanbul'un Güngören ilçesinde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığından şüphelenilen 3 kişi, bu yolla elde edildiği düşünülen parayı banka ATM'lerinden çekerken yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise cep telefonları, sim kartlar ve yasadışı bahisten elde edildiği düşünülen 211 bin 380 lira para ele geçirildi.

Yasadışı bahis paralarını çekerken yakalandılar

İSTANBUL İstanbul'un Güngören ilçesinde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığından şüphelenilen 3 kişi, bu yolla elde edildiği düşünülen parayı banka ATM'lerinden çekerken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "7258 Sayılı Kanuna Muhalefet Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" suçu kapsamında yürütülen çalışmalarda yeni bir operasyon düzenledi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz Pazar günü Güngören ilçesinde faaliyet gösteren bir AVM'nin alt katında bulunan ATM'lerden 3 kişinin sürekli olarak QR Kod yöntemi ile para çektiğini tespit eden polis, bu kişileri göz hapsine alarak izlemeye başladı.

Yapılan incelemelerde, şüpheli şahısların farklı zamanlarda yasa dışı bahis suçundan elde edilen paraları belli bir hiyerarşi içerisinde nakletmek için topladıkları belirlendi, lüks araçlarla gelen "kasacı" olarak tabir edilen şahıslara aktardıkları tespit edildi. Yapılan takibin sonunda organize şekilde hareket ettikleri belirlenen 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 6 sim kart, yasadışı sanal bahisten elde edildiği düşünülen 211 bin 380 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, "7258 Sayılı Kanuna Muhalefet Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" suçundan dün mahkemeye çıkarıldı. Bahisçiler, sevk edildikleri adli makamlarca, haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.