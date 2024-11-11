Ünlü İsimlere Yasadışı Bahis Soruşturması
Yasadışı bahis oynatmaya teşvik ettikleri iddia edilen Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil gibi 20 ünlü hakkında soruşturma açıldı. Olay, bu isimlerin yasa dışı bahis hizmetlerine yönlendirme yaptığına dair elde edilen bulgular sonucu gelişti. Yetkililer, bu tür faaliyetlerin önüne geçmek için soruşturmanın derinleştirileceğini duyurdu.
Yasadışı bahis oynatmaya teşvik ettiği belirlenen aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin bulunduğu 20 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Sıcak Gelişme:
Yasa dışı bahisten gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği görüntüler ortaya çıktı.