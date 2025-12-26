Haberler

İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı bahis operasyonu: 27 gözaltı

Güncelleme:
İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, yasadışı bahis yapan bir firmaya 4,5 milyar liralık işlem hacmi ile ulaşıldı. 27 şüpheli gözaltına alındı ve 48 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul merkezli 5 ilde, yasadışı bahis suçundan, MASAK raporları doğrultusunda 4 milyar 500 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen bir firmaya operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı, 48 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, MASAK tarafından hazırlanan raporda, yasadışı bahis ödemelerine aracılık ettiği tespit edilen bir firmanın elde edilen gelirleri sahte hesaplar üzerinden dolaştırarak maskeleme yaptığı, yasadışı bahse ilişkin para akışının izini kaybettirdiği, yurt dışı merkezli sanal bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı belirlendi. Bu yöntemlerle elde edilen gelirlerin aklandığı ve toplam işlem hacminin 4 milyar 500 milyon liraya ulaştığı saptandı.

Bu tespitler üzerine bu sabah İstanbul merkezli Ankara, Bursa, Kocaeli ve Kastamonu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilere ait toplam 48 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
