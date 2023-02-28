YASADIŞI BAHİS ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Yaklaşık 150 milyon lira yasadışı bahis ve kumar paralarını aklamak için çeşitli bankaların hesap kartlarını kiralayan 35 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Yaklaşık 150 milyon lira yasadışı bahis ve kumar paralarını aklamak için çeşitli bankaların hesap kartlarını kiralayan 35 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Çeşitli bankalardan hesap açarak kiraladıkları kartlar üzerinden yaklaşık 150 milyon TL haksız kazancı aklamaya çalışan suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yasadışı bahis ve kumarla sağladıkları haksız kazancı dijital para ve banka kurumları üzerinden aktardıkları belirtildi.

Yapılan aramalarda 30 bin 100 dolar, 5 bin TL, 66 adet cep telefonu, 247 adet sim kart, 19 adet dizüstü bilgisayar, 6 adet tablet bilgisayar, 23 adet flash bellek, 2 adet sabit disk, 4 adet hafıza kartı ve yaklaşık 3 bin adet muhtelif banka kartları muhafaza altına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.