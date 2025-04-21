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Yasadışı Avlanan Kınalı Keklikler Doğaya Salındı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde yasadışı olarak avlanan kınalı kekliklerden 21'i, bakımlarının ardından doğal yaşam alanlarına salındı. Ayrıca yasakları ihlal eden bir kişi 76 bin 500 lira ceza aldı.

Yasadışı avlanan kınalı keklikler doğaya salındı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde yasakları hiçe sayarak kınalı keklik ticareti yapan 1 kişiye toplam 76 bin 500 lira idari ceza kesildi. Yakalanan 21 keklik bakımlarının ardından doğaya salındı.

Doğa Milli Parklar Şube Müdürlüğünde bakımları tamamlanan kınalı keklikler, ekipler tarafından Gabar Dağı eteklerinde doğal yaşam alanlarına salındı. DKMP Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, jandarma ekiplerince geçen hafta içerisinde kendilerine teslim edilen kekliklerin bakımlarını tamamladıklarını söyledi. Kınalı keklikleri il sınırları içerisinde doğal yaşam alanlarına bıraktıklarını belirten Kalay, şunları kaydetti:

"Kınalı keklikler doğada kene ile mücadelede önemli türlerimizden biridir. Bizim vatandaşlarımızdan her zamanki talebimiz, isteğimiz bu tür olumsuzluklara karşı bize bilgi vermeleridir. Gerek duyulduğunda bizim sosyal medya hesaplarımızdan veya en yakın kolluk birimlerine haber vermelerini istiyoruz. Bu türleri avlayan kişilere karşı bizlere haber verildiğinde onlara idari yaptırımları uygulayacağız.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT - Güncel
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