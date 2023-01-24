YAŞADIĞI İŞYERİNDE ÖLÜ BULUNDU Güncel Haberler ANTALYA'da bir binanın altındaki dükkanda yaşayan ve bir süredir komşularının haber alamadığı Naci Yanık (71), camı kırılarak girilen işyerinde ölü bulundu. ANTALYA'da bir binanın altındaki dükkanda yaşayan ve bir süredir komşularının haber alamadığı Naci Yanık (71), camı kırılarak girilen işyerinde ölü bulundu. Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir Mehmet Pırıltı Caddesi üzerindeki binanın en alt katındaki dükkanda yaşayan Naci Yanık'tan komşuları bir süredir haber alamadı. Son günlerde dışarı çıkmayan Yanık'ı kontrol etmek isteyen komşuları camdan baktıklarında yaşlı adamı koltuğun üzerinde hareketsiz halde yatarken gördü. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri dükkanın dış kapısındaki camı kırıp, kilitli kapıyı açtı. Hareketsiz yatan Yanık'ı kontrol eden sağlık ekipleri, adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yanık'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kepez Güncel Haberler

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