Yasa dışı yollarla yurda sokulan örümcek maymunu Kırıkkale'de ele geçirildi
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Kırıkkale'de yapılan yol denetiminde, yasa dışı yollarla yurda sokulan ana vatanı Latin Amerika olan örümcek maymunu ele geçirildi. Maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şubesi'nce teslim alındı ve hayvanat bahçesine gönderilecek.
KIRIKKALE'de yol denetiminde yasa dışı yollarla yurda sokulan ana vatanı Latin Amerika olan örümcek maymunu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kırıkkale- Kayseri kara yolu Hasandede köyü yakınında denetim yapıldı. Denetimler sırasında Mardin'den Ankara'ya giden yolcu otobüsünde yapılan aramada, kaçak yollarla yurda sokulan örümcek maymunu ele geçirildi. Ana vatanı Latin Amerika olan nesli tükenme tehlikesindeki maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şubesi'nce teslim alındı. Maymunu Ankara'ya götürdüğü belirlenen 5 kişi ile otobüs firmasına para cezası uygulandı. Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde muayene edilen maymunun, hayvanat bahçesine teslim edileceği ifade edildi.