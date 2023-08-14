Yasa dışı yollarla yurda sokulan örümcek maymunu Kırıkkale'de ele geçirildi

Kırıkkale'de yapılan yol denetiminde, yasa dışı yollarla yurda sokulan ana vatanı Latin Amerika olan örümcek maymunu ele geçirildi. Maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şubesi'nce teslim alındı ve hayvanat bahçesine gönderilecek.