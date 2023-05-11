Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Güncel Haberler
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel