Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı
AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin yakalandığı bildirildi.
EDİRNE (AA) - Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin yakalandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Edirne'de görevli güvenlik güçlerinin, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladığı belirtildi.
İncelemede, bu kişilerin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
AA / Barış Gündoğan - Güncel