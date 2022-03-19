Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı - Haberler

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Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı

AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin yakalandığı bildirildi.

EDİRNE (AA) - Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Edirne'de görevli güvenlik güçlerinin, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladığı belirtildi.

İncelemede, bu kişilerin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, Milli, Güncel, Haberler

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