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MSB: Yunanistan sınırında 1'i FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 3 kişinin hudut birliklerince yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 3 kişinin hudut birliklerince yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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