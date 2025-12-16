Erzincan'da Yasa Dışı Yaban Keçisi Avına 975 Bin TL Para Cezası
Erzincan'da düzenlenen denetimlerde, yasa dışı yaban keçisi avlayan 3 kişiye toplam 975 bin 563 TL para cezası verildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, avcılıkla mücadeleye devam edeceğini açıkladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı avcılıkla mücadele devam ediyor. Erzincan'ın İliç ilçesinde, ekiplerimizin kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde; 3 şahsın bulunduğu bir araçta vurulmuş yaban keçisi tespit edildi. Şahıslara, ilgili kanunlar kapsamında toplam 975 bin 563 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı" denildi.