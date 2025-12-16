Haberler

Erzincan'da Yasa Dışı Yaban Keçisi Avına 975 Bin TL Para Cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da düzenlenen denetimlerde, yasa dışı yaban keçisi avlayan 3 kişiye toplam 975 bin 563 TL para cezası verildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, avcılıkla mücadeleye devam edeceğini açıkladı.

(ANKARA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Erzincan'da düzenlenen denetimlerde, yasa dışı yaban keçisi avladığı tespit edilen 3 kişiye, toplam 975 bin 563 TL idari para cezası ve tazminat uygulanmasına karar verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı avcılıkla mücadele devam ediyor. Erzincan'ın İliç ilçesinde, ekiplerimizin kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde; 3 şahsın bulunduğu bir araçta vurulmuş yaban keçisi tespit edildi. Şahıslara, ilgili kanunlar kapsamında toplam 975 bin 563 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

AK Partili isim: Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Korkulan oldu! 7 mutasyon geçiren yeni virüs Türkiye'de

Korktuğumuz başımıza geldi! 7 mutasyon geçiren virüs Türkiye'de
Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu

Baba çatı katında asılı halde, kızı ise yatakta ölü bulundu
Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
Güllü'nün hamileliği İbo Show'da ortaya çıkmıştı! O bölüm yeniden gündemde

Güllü'nün hamileliğini duyurmuştu! O görüntü yeniden gündemde
Çin'in yeni İHA'sı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak hamle! Sarı fırtına ilk kez havalandı
Benzine bu gece 83 kuruşluk yeni bir indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Bu gece dev bir indirim daha geliyor
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu

Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Mehmet Akif Ersoy'dan Furkan Torlak'a 'Kütüphane' esprisi! Mekana böyle götürmüş

Ersoy'dan Furkan Torlak'a "Kütüphane" esprisi! Mekana böyle götürmüş
Jhon Duran'ın neden oyundan alındığı ortaya çıktı

Neden oyundan alındığı ortaya çıktı
title