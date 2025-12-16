Erzincan'da Yasa Dışı Yaban Keçisi Avına 975 Bin TL Para Cezası

(ANKARA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Erzincan'da düzenlenen denetimlerde, yasa dışı yaban keçisi avladığı tespit edilen 3 kişiye, toplam 975 bin 563 TL idari para cezası ve tazminat uygulanmasına karar verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı avcılıkla mücadele devam ediyor. Erzincan'ın İliç ilçesinde, ekiplerimizin kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde; 3 şahsın bulunduğu bir araçta vurulmuş yaban keçisi tespit edildi. Şahıslara, ilgili kanunlar kapsamında toplam 975 bin 563 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı" denildi.