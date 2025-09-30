Yasa Dışı Sorgu Sistemi Operasyonu: 2 Tutuklama

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı sorgu sistemine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Milli İstihbarat Teşkilatı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın ortak çalışmasıyla yürütülen soruşturma kapsamında; vatandaşların ikamet adresi, yakınları, tapu bilgileri ve GSM numarası gibi kişisel verilerine erişim sağlamak amacıyla 'Sowix' isimli yasa dışı sorgu sisteminin kullanıldığı belirlendi. Çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 2 kişi tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmanın titizlikle sürdüğü belirtildi.