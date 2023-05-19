Yasa dışı silah üretimine 4 gözaltı; 100'den fazla tabanca ele geçirildi

İzmir'de yapılan operasyonda yasa dışı silah imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı. 100'den fazla tabanca ele geçirildi.

HEPSİ TUTUKLANDI

İzmir'de, Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı silah imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen S.G., O.E., O.K. ve M.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklandı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,