Yasa Dışı Kuş Kaçakçılığına Büyük Darbe: 1431 Saka Kuşu Kurtarıldı

Yasa Dışı Kuş Kaçakçılığına Büyük Darbe: 1431 Saka Kuşu Kurtarıldı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen 1431 saka kuşunun kurtarılarak doğal ortamına salındığını açıkladı. Ayrıca, sorumlulara 10 milyon 897 bin TL ceza kesildi.

Bakan İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışmasıyla 1431 adet saka kuşu yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenirken ele geçirilerek, doğal ortamına salındı. Sorumlulara toplam 10 milyon 897 bin TL idari para ve tazminat cezası uygulandı. Yaban hayatını ve biyolojik çeşitliliğimizi korumak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

