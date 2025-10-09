Yasa Dışı Kuş Kaçakçılığına Büyük Cezalar

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden (DKMP) yapılan açıklamada, İzmir'den Adana'ya yolcu otobüsü ile yasa dışı şekilde 247 saka kuşu kaçıran şüpheliye, 93 bin 676 lira idari para cezası ve 1 milyon 778 bin 400 lira tazminat cezası uygulandığını belirtildi.

DKMP, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'den Adana'ya yolcu otobüsüyle yasa dışı şekilde taşınan 247 saka kuşu ile ilgili ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Adana Otobüs Terminali'nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğü ile kolluk kuvvetlerinin ortak operasyonuyla, kuşları teslim almaya gelen şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. 4 kafes içinde bulunan saka kuşları için şahsa, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında; 93 bin 676 lira idari para cezası, 1 milyon 778 bin 400 lira tazminat cezası uygulandı. Bitkin haldeki kuşlar, veteriner kontrollerinin ardından yeniden doğaya salındı" denildi.