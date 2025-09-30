Haberler

Yasa Dışı Kişisel Bilgi Erişimi Soruşturmasında 6 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'sowix' isimli yasa dışı sorgu sistemini kullanan 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşların kişisel bilgilerine erişim sağlamak amacıyla "sowix" isimli yasa dışı sorgu sistemini kullandığı belirlenen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si hakkında tutuklama, 4 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, yurttaşların kişisel bilgilerine erişim sağlamak amacıyla "sowix" isimli yasa dışı sorgu sistemini kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp sulh ceza hakimliğine sevk edilen 6 şüpheliden 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 2'si hakkında tutuklama, 4 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiği duyuruldu.

Açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda hazırlanan soruşturmaya titizlikle devam edileceği de belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
