Yasa Dışı Göçmenler Afganistan'a Sınır Dışı Edildi

Türkiye'ye farklı tarihlerde yasa dışı yollarla giren ve Van'da kolluk kuvvetlerince yakalanan Afganistan uyruklu 300 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde, Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ve komandoların sıkı güvenlik önlemleriyle Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi. Tüm işlemleri tamamlanan göçmenler, Afganistan Hava Yolları'na ait uçaklarla ülkelerine gönderilmek üzere sınır dışı edildi. Yetkililer, sınır dışı sürecinin yasal prosedürler çerçevesinde ve insan haklarına saygı temelinde yürütüldüğünü belirterek, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.