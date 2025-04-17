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Yasa Dışı Göçmen Geçişine Aracılık Eden Şüpheli Yakalandı

Yasa Dışı Göçmen Geçişine Aracılık Eden Şüpheli Yakalandı
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı göçmen geçişine aracılık eden organizatör şüphelisi ve 36 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Şüphelinin uyuşturucu satıcılığı yaptığı da ortaya çıktı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı göçmen geçişine aracılık eden organizatör şüphelisi yakalandı. Şüphelinin uyuşturucu satıcılığı yaptığı da ortaya çıktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün Seferihisar'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmeye çalışan 36 yabancı uyruklu kişi ile bir organizatör yakalandı. Maden Koyu civarında gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 1 şişme bot, 2 bot pompası, 1 kıçtan takma motor ve 50 litre benzin ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında yakalanan organizatör şüphelisi İ.A.'nın aynı zamanda uyuşturucu madde sattığı belirlendi. 2 ayrı suçtan adliyeye sevk edilen İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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