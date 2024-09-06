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Yasa Dışı Geçiş Girişiminde Bulunan 7 Kişi Yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Türkiye Suriye Terör Kck PKK

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