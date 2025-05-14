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Yasa Dışı Çakar Lamba Kullanan Sürücüye 276 Bin Lira Ceza

Yasa Dışı Çakar Lamba Kullanan Sürücüye 276 Bin Lira Ceza
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yasa dışı çakar lamba kullandığı tespit edilen bir sürücüye 276 bin 344 lira ceza kesildi. Emniyet ekipleri, kamera kayıtları üzerinden aracı belirleyerek sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el koydu ve otomobili 30 gün trafikten men etti.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, yasa dışı çakar lamba kullanılan aracın sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde usulsüz çakar lamba kullanıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çeşitli noktalarda bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, aracı tespit etti.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 276 bin 344 lira ceza uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu, otomobil de 30 gün trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
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