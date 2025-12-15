Bahis ve kumar reklamı yapılan 15 sosyal medya hesabı için erişim engeli

REKLAM Kurulu tarafından, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Reklam Kurulu'nun 11 Aralık'ta gerçekleştirilen 364 sayılı toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarının ana gündem maddelerinden olduğu belirtilerek, "Reklam Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırılmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumumuzun, özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bu tür zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" denildi.