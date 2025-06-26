Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonunda 98 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 98 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında sahte internet siteleri üzerinden kredi dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis oynatma faaliyetlerine karıştıkları belirlenen kişilerin hesaplarında 1 milyar 132 milyon lira hareket tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde düzenlenen "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık" ve "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" operasyonlarında 98 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıkları siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince Ankara, Gaziantep ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 15 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, şüphelilerin sahte internet siteleri aracılığıyla kendilerini "sigortacı" ve "bankacı" olarak tanıtarak düşük faizli kredi ilanlarıyla haksız kazanç sağlamak, yasa dışı bahis oynatmak ve yasa dışı para transferlerine aracılık etmek, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmek, yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşları dolandırmak suçlarından savcılıkların haklarında soruşturma başlattığı bilgisini verdi.

Şüphelilerden 51'inin tutuklandığını, 38'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 milyar 132 milyon lira hesap hareketi bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu, çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi."

Operasyonları düzenleyenleri tebrik eden Yerlikaya, "Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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