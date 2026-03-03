Haberler

Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 26 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 65 zanlıdan 26'sı tutuklandı. Soruşturma kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 3 milyar 400 milyon liralık para hacmi tespit edildi.

Antalya merkezli 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 65 zanlıdan 26'sı tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 65 şüpheliden 8'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 57 zanlı ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 26'sı tutuklandı, 31'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Antalya'da 3 yasa dışı bahis ofisi tespit edilmiş, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu 24 Şubat'ta Antalya, Afyonkarahisar, Aksaray, Batman, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kırşehir ile Van'da 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ekiplerce 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 65 şüpheli yakalanmış, şüphelilerin hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklandığı değerlendirilen 3 milyar 400 milyon liralık para hacmi tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meksikalı kartel lideri El Mencho'nun cenazesi altın bir tabutta taşındı

Yok böyle tören! Cenazesi altın tabutta taşındı, silahlar dikkat çekti
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi

Ünlü şarkıcıyı görenlerin yüreği ağzına geldi
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

İki Türk gazeteci canlı yayında gözaltına alındı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Meksikalı kartel lideri El Mencho'nun cenazesi altın bir tabutta taşındı

Yok böyle tören! Cenazesi altın tabutta taşındı, silahlar dikkat çekti
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü

Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül'ün acı sonu