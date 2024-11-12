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Yasa Dışı Bahis Reklamı Yapan 23 Fenomene Soruşturma: 12 Tutuklandı

Yasa Dışı Bahis Reklamı Yapan 23 Fenomene Soruşturma: 12 Tutuklandı
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İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 sanatçı ve sosyal medya fenomeninden 12'si tutuklandı. 8 hesap erişime kapatıldı.

Ayşe GÜREL/-İSTANBUL'da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüphelinin tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 fenomenin hesaplarının erişime kapatılması talebi, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya platformlarında yüksek takipçili bazı fenomenlerin ve ünlülerin de aralarında bulunduğu hesaplarda çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edilmişti. Çalışmalar kapsamında aralarında sanatçı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ile sosyal medyada yaklaşık 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz'ında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmış, 16 kişi gözaltına alınırken 5 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Emniyette işlemleri tamamlanan 16 kişi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmiş Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil 'Ev Hapsi' kararıyla serbest bırakılırken, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ında aralarında bulunduğu 12 kişi ise tutuklanmış, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

8 ŞÜPHELİNİN SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün tutuklanan sosyal medya fenomenlerden 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Emirhan Karauç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Maenshıkov, Muhammet Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar olmak üzere 12 şüphelinin sosyal medya hesaplarının erişime engellenmesi talebi 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce kabul edildi. 8 şüphelinin hesaplarına erişim engeli kararı verilirken, diğer 4 şüphelinin hesaplarına erişim yasağı getirilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıuCube :

Hangi hesaplara erişim yasağı getirilmiş? Tiktok mu? Yahu insanları rahat bırakın rahat. Engin ile Dilan'da yasa dışı iş yapıyordu niye saldınız. :DDDD

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