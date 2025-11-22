Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Kritik Gelişme: Fedlan Kılıçaslan'a Kırmızı Bülten

FEDLAN Kılıçaslan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle kırmızı bülten çıkarıldı. Kılıçaslan'ın tüm mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; yurt dışında firari olan Fedlan Kılıçaslan'ın internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına yer ve imkan sağladığı, yasa dışı bahis ve bahis sitelerinin reklamını vermek suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği belirlendi. Bunun üzerine Kılıçaslan hakkında '7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun'a muhalefet' ile 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından kırmızı bülten çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla, Kılıçaslan'ın taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına el konuldu.