Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 9 Tutuklama

Mersin merkezli 4 ilde vatandaşların hesap bilgilerini yurt dışındaki yasa dışı bahis oynatanlara gönderdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 33 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin, İstanbul, Ankara ve Malatya'da yasa dışı bahse yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında şüphelilerin, vatandaşları ikna ederek ücret karşılığında banka hesabı açtırdığı ve bu hesap bilgilerini yurt dışında 100'den fazla yasa dışı bahis organizasyonunu yürütenlere verdikleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı, 5 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Adreslerdeki aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan diğer şüphelilerden 9'u tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.