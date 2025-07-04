Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 86 Gözaltı

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 86 Gözaltı
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İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, 'finans evleri' aracılığıyla yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 86 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında uyuşturucu madde, lüks saatler ve yüksek meblağda nakit para yer alıyor.

İstanbul ve Tekirdağ'da bazı site ve villalarda kurulan 'finans evleri' aracılığıyla yasa dışı bahis faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 86 kişi gözaltına alındı. Banka hesapları üzerinden yapılan analizlerde yasa dışı bahis kapsamında yaklaşık 1 milyar 200 milyon liralık para trafiği yönetildiği tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında; Esenler başta olmak üzere birçok ilçede ve Tekirdağ'da faaliyet gösteren yasa dışı bahis örgütü tespit edildi. Çalışmaların devamında şüphelilerin, bazı site ve villalarda 'finans evi' adı verilen dairelerde yasa dışı bahis faaliyetlerini yönettiği belirlendi. Bu evlerde vardiyalı çalışan kişilerin bahis sitelerine entegre panelleri yönettiği, oyunculardan elde edilen paraların ise üçüncü kişilere ait banka hesaplarına ya da kripto cüzdanlara aktarıldığı anlaşıldı. Ayrıca farklı şahıslara ait cep telefonları ve GSM hatlarının kullanıldığı, şüphelilerin kendi aralarında kod adlarıyla iletişim kurduğu ve bahis içerikli konuşmalar yaptığı tespit edildi.

1.2 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Banka hesapları üzerinde yapılan analizlerde yasa dışı bahis kapsamında yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira tutarında para trafiği olduğu, bu gelirle 5 araç satın alındığı ve paraya yasal görünüm kazandırmak amacıyla galeri adı altında iş yeri açıldığı belirlendi. Toplanan delillerin ardından, 4 Temmuz'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 86 kişi gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, yaklaşık 20 kilogram uyuşturucu madde, 7 lüks saat, 1 milyon 48 bin 650 lira nakit para, 94 cep telefonu, 108 SIM kart, 24 dizüstü bilgisayar, 12 hard disk, 5 ofis telefonu, 5 flash bellek ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerle ilgili adli tahkikat işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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