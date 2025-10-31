Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 7 Şüpheli Adli Kontrole Tabi Tutuldu
Samsun, Ankara ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu sonrası 10 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden birinin hesap hareketinin 18 milyar lira olduğu öğrenildi.
7 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL
Samsun, Ankara ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü sevk edildiği adliyede savcılık ifadesi sonrası salıverilirken, 7 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden birinin 183 bin farklı işlem toplamında hesap hareketinin 18 milyar lira olduğu; hacimleri yüksek olduğundan MASAK incelemesi ile soruşturmanın başladığı ve kripto varlık transferlerinin de yapıldığı öğrenildi.
Emre ÖNCEL/SAMSUN,
