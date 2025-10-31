Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 7 Şüpheli Adli Kontrole Tabi Tutuldu

7 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Samsun, Ankara ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü sevk edildiği adliyede savcılık ifadesi sonrası salıverilirken, 7 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden birinin 183 bin farklı işlem toplamında hesap hareketinin 18 milyar lira olduğu; hacimleri yüksek olduğundan MASAK incelemesi ile soruşturmanın başladığı ve kripto varlık transferlerinin de yapıldığı öğrenildi.

Emre ÖNCEL/SAMSUN,