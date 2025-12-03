Haberler

23 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonları: 27 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis suçuna karışan 42 kişiden 27'sinin tutuklandığını bildirdi. Operasyonlar sonucunda yaklaşık 203 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 42 kişiden 27'sinin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri yasa dışı geliri üçüncü kişiler tarafından açılan kripto para hesaplarıyla uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları, yasa dışı bahis oynayan kişilerden komisyon aldıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda son 1,5 yıl içinde hesaplarında 6 milyar 182 milyon TL işlem hacmi bulunan 42 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 27'si tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilere ait yaklaşık 203 milyon TL değerinde; 25 ev/arsa ve 25 araç ile 428 banka, 35 adet kripto hesabına el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
