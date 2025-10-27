Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 38 Gözaltı, 18 Tutuklama

Antalya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 38 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bir bahis sitesinin müşteri temsilciliğini yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Antalya merkezli 5 ilde düzenledikleri operasyonda 38 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, 11 adet ledger cihazı (soğuk cüzdan), 28 gram altın ve 17 parça kesme altın ile 70 milyon lira ele geçirildi.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.