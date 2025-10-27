Haberler

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 38 Gözaltı, 18 Tutuklama

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 38 Gözaltı, 18 Tutuklama
Güncelleme:
Antalya merkezli 5 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 38 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital materyaller, altınlar ve 70 milyon lira bulundu. 18 şüpheli tutuklandı.

Antalya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 38 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bir bahis sitesinin müşteri temsilciliğini yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Antalya merkezli 5 ilde düzenledikleri operasyonda 38 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, 11 adet ledger cihazı (soğuk cüzdan), 28 gram altın ve 17 parça kesme altın ile 70 milyon lira ele geçirildi.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel

title
